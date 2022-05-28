KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
KKKA'da ölü sayısı 3'e yükseldi

Sivas'ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikayeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak'ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title