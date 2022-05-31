Dikili'de Aynı Aileden 2 Liseli Kız 84 Gün Arayla Kayboldu, Yöre Halkı Jandarma Karakoluna Yürüdü - Haberler

İzmir'in Dikili ilçesinde, 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden çıkan lise ikinci sınıf öğrencisi Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Buket Uslu'nun ardından, kendisi gibi lise ikinci sınıf öğrencisi olan kuzeni Gözde Uslu da 84 gün sonra kayboldu. Anneleri ve yöre halkı, Çandarlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na yürüyerek iki genç kızın bulunamamasına tepki gösterdi.

Dikili'ye bağlı Yaylayurt mahallesinde 16 yaşındaki Gözde Uslu, 30 Mayıs Pazar günü saat 16: 00 sıralarında evden çıktı. Kendisinden haber alınamayınca baba Serkan Uslu jandarmaya bilgi verdi. Aynı aileden Gözde Uslu'nun kuzeni olan 15 yaşındaki Buket Uslu da okula gitmek üzere evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Buket Uslu'dan iyi haber beklerken Gözde Uslu'nun da kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan aileleri ve mahalle sakinleri, dün akşam saatlerinde Çandarlı İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelerek oturma eylemi yaptı.

Gözde Uslu'nun annesi Seher Uslu ve daha önce kaybolan Buket Uslu'nun annesi Gülşah Uslu sinir krizi geçirdi. Jandarma, yöre halkını sakinleştirmekte zorluk çekti. Gözde Uslu'nun amcası Seyran Uslu ise kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti.

GÖZÜ YAŞLI ANNELER KIZLARINI İSTEDİ

Kızı Gözde Uslu'nun paltosuna sarılan ve kızının kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Ben onsuz yaşayamam" diyerek gözyaşı döktü. 8 Mart'ta kaybolan Buket Uslu'nun annesi Gülşah Uslu ise "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler, nerede? Şimdi de bu bacı yandı. Daha kaç anne yanacak" dedi.

"EVLENME VAADİ İLE GÖTÜRÜLDÜLER"

Gözde Uslu'nun amcası Seyran Uslu, yaşananları şöyle konuştu:

"8 Mart tarihinde amcamın torunu Buket Uslu kayboldu. Aslında nerede olduğunu ve yerini biliyoruz. Dün benim yeğenim de kayıp oldu. Yeri belli ve 16 yaşında. Alan kişiler de belli. İki kızımız da lise ikinci sınıf öğrencisi. Evlenme vaadi ile götürüyorlar çocukları. Biz, kızımızı götürenlere de ulaştık. Ama 'Kızınızı vermeyeceğiz, siz işi zora sürüyorsunuz' gibi konuşmalarla karşılaştık."

"ADLİ MAKAMLAR ÖNLEM ALMALI"

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan ise "Aynı ailenin 16 yaşındaki bir kız daha kaçırılmıştı. Benim yakından tanıdığım ailenin bir kızı daha kaçırılınca ailesi başta olmak üzere köylü Çandarlı Karakolu'na yürüdü. Aklımıza 'Uslu Ailesi'ne bir husumet mi var' sorusu geliyor. Neden adli makamlar bir önlem almıyor. Dernek olarak takipçisiyiz" diye konuştu.

ANKA / 3. Sayfa