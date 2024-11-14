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Kızların kavgasını erkekler ayıramadı

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Kızların kavgasını erkekler ayıramadı Elazığ'da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

Kızların kavgasını erkekler ayıramadı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı.

Olay dün akşam saatlerinde Şehit İlhanlar bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup kız arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı. Kavga nedeni ile trafik uzun süre kilitlenirken, kavgaya karışan bazı kızlar sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kızların kavgasını erkekler ayıramadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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