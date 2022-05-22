Kızını öldüren anne adliyeye sevk edildi... Olayın ardından polise kendisini ihbar etmiş - Haberler

Kızını öldüren anne adliyeye sevk edildi... Olayın ardından polise kendisini ihbar etmiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getirmesi sonucu 6 yaşındaki kızını öldüren 25 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi. Vahşeti işleyen Anne, olaydan sonra polise kendini ihbar etmiş.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta 6 yaşındaki E.K. isimli kızını öldüren Sevda K. Polis ekiplerine gözaltına alınıp emniyette sorgulamaya alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polisi arayıp kendisini ihbar etmiş

İddiaya göre cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan Sevda K. polisi arayarak kızını öldürdüğünü, polisin eve gelip kendisini teslim almasını istediği öğrenildi. İddiaya göre kadının kendini ihbar etmesi sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

"Pişmanım"

Gözaltına alınan Sevda K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten Sevda K., "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği ortaya çıktı.