Kızını kurtarmak isterken ikisi de hayatını kaybetti

Bursa'da fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba da akıntıya kapılıp boğuldu.

Bursa'da fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba da akıntıya kapılıp boğuldu. Baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan gelen babası Mustafa Bolat (69) ile birlikte dere kenarına giden Esma Çiçek, (38) fotoğraf çekinmek istedi. Kaplıkaya deresi kenarında fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybeden Çiçek, akıntıya kapıldı. Suya düşen kızını kurtarmak isteyen baba Bolat da suya atladı.

Baba ve kız akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan baba ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA