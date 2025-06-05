Kızıltepe'de Yangın: 350 Dönüm Buğday Yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday tarlası zarar gördü. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın sonucu yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin merkez Mezopotamya Mahallesi'nde yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa