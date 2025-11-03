Kızıltepe'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akdoğan Mahallesi'nde 47 MA 1163 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Halef H. (46), Abdulkadir Ç. (33), Şeyhmus Ç. (25), Hind Ç. (35), Cahit Ç. (10) ve Sacide Ç. (55) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN