Kızıltepe'de Tır ile Minibüs Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe Çevre yolunda tır ile minibüs çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada polis ekipleri ilgili inceleme başlattı. - MARDİN