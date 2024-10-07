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Kızıltepe'de Tır ile Minibüs Çarpıştı

Kızıltepe'de Tır ile Minibüs Çarpıştı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe Çevre yolunda tır ile minibüs çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada polis ekipleri ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe mardin

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