Kızıltepe'de Sopalı Kavga: Araçlara Maddi Hasar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızıltepe'de toplu konutlar tarafında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, tarafların araçlara sopalarla vurması sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN