Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ç.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN