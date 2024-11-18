Kızıltepe'de Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki bir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki aracın yanına yaklaşarak kapıyı açıp içeriye girdi. Aracın içinde bulunan nakit parayı çalan şahıs, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için inceleme başlattı. - MARDİN