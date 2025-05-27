Kızıltepe'de Palmiye Ağacı Ateşe Verildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilen palmiye ağacı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parktaki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde piknik yapan vatandaşların bulunduğu parkta yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda palmiye ağacı zarar gördü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa