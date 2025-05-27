Kızıltepe'de Palmiye Ağacı Ateşe Verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parktaki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde piknik yapan vatandaşların bulunduğu parkta yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda palmiye ağacı zarar gördü. - MARDİN