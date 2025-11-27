Haberler

Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Kavga: 1 Ölü

Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Kavga: 1 Ölü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kuyumcu esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25), Abdurrahman A. (51) ve Ulaş Delener sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ulaş Delener doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
