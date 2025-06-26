Kızıltepe'de Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı fakat maddi hasar oluştu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Yenimahalle Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa