Kızıltepe'de Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Yenimahalle Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. - MARDİN