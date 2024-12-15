Kızıltepe'de Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 Aralık'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, 10 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.
Kızıltepe ilçesinde 5 Aralık'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce yayaya çarptı, sonra refüje çıkmıştı. Kazada Yasin Taş ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN