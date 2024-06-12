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Kızıltepe'de kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kızıltepe Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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