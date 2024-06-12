Kızıltepe'de kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.