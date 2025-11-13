Haberler

Kızıltepe'de Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürütürken, firari hırsız gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

