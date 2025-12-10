Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsın yakalandığı kaydedildi.

Firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN