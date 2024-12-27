Kızıltepe'de Dicle Elektrik Trafo Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Dicle Elektrik'e ait bir trafo patlayarak alevlere teslim oldu.

Kızıltepe ilçesi Sancarlı Mahallesi'nde Dicle Elektrik'e ait bir trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Mahallelinin müdahalesi ile yangın söndürülürken trafo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN