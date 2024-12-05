Kızıltepe'de Cip Kazası: Bir Yaya Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir cip, öncelikle bir yayaya çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yaralanan 20 yaşındaki Y.T., hastaneye sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan cip, önce yayaya çarptı, sonra orta refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.T. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN