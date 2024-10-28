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Kızıltepe'de Asansör Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kızıltepe'de Asansör Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki Birsel Kaya hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen asansör kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki Birsel Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Ersoylu Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan kazada, Derik ilçesinde ikamet eden ve dört çocuk annesi olan Birsel Kaya, kızını ziyarete geldiği apartmanın dördüncü katında asansöre binmek isterken asansör kabininin birinci katta olduğunu fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi Derik'te defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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