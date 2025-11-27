Kızıltepe'de Aile Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının hayatını kaybettiği evde yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı takip eden avukatlar Nurullah Öner ve Seher Acar, Kızıltepe Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca tutuklanan şüpheliye yardım ettiği tespit edilen V.E. de gözaltına alındı.

"Etkin bir soruşturma yürütülüyor"

Avukat Nurullah Öner, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Malumu olduğu üzere yaşanan vahşet olayı ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Etkin bir soruşturma da yürütülüyor. Buna ilişkin birçok kişinin bilgi sahibi sıfatıyla gerekse şüpheli sıfatıyla beyanları alındı. En son dün ailenin komşusu olan bir şahıs gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Cezaevine gönderildi" dedi.

Öner, soruşturma sürecinin selameti açısından bazı detayları paylaşmak istemediklerini vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin açıkçası biz sıkıntılar çıkmasın diye her bilgiyi paylaşmak istemiyoruz ama gözaltında olanların olduğunu söylemek istiyoruz. Bir de başka gözaltıları olma ihtimalini söylemek istiyoruz. Zira dün tutuklanan şahıs, olaydan sonra gidip geldiği kişilerle ilgili bilgiler verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı da bununla ilgili işlemleri devam ettiriyor. Bu anlamda soruşturmanın selameti açısından bu aşamada bir kişinin tutuklu olduğunu ve gözaltında 1 şahsın bulunduğunu, ayrıca yeni gözaltıların yaşanabileceğini belirtmek istiyorum. Açıkçası bu olayla ilgili birçok spekülatif haber dolaşmakta. Hem sosyal medyada hem de kanallarca. Ancak bizim söyleyebildiğimiz bu noktada bir kişinin tutuklu olduğu, bir kişinin de gözaltında bulunduğu ve adliyeye sevk edileceğidir. Onun dışında öldürmeye ilişkin tutuklu şahsın adam öldürmeden tutuklandığını söylemek isteriz. Sadece delil karartma değil, öldürme suçundan tutuklu olduğunu belirtmek isteriz. İnanıyoruz ki Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmada bütün etkin yolları deneyecektir ve denemektedir. Yakın zamanda da maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Soruşturma çok yönlü ilerliyor"

Avukat Seher Acar ise olayın son derece vahim olduğunu belirterek, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekti. Acar, "Meslektaşımın da söylediği gibi hakikaten çok vahim, toplumda da büyük bir merhamet arz eden bir olayla karşı karşıyayız ve soruşturmanın çok başında olduğumuzu söylemek gerekiyor. Yani rica etsem, hakikaten bu 'hamurun çok su kaldırabileceği', daha birçok bilgi edinebileceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hukukçu refleksi ile soruşturmanın başında olay örgüsüne dair sabit olmayan ama tabii ki bir takım düşüncelerimiz olmakla beraber olay örgüsüne dair ayrıntılı bilgi vermekten çekiniyoruz" şeklinde konuştu.

Bulunan silahın şüpheli tarafından saklandığının tespit edildiğini belirten Acar, "Soruşturmanın selameti ve verimli bir şekilde geçmesi, gerçekliğin ortaya çıkabilmesi adına uygulanan yol ve yöntem, gerçeğin ortaya çıkması bizim için en önemli durum. Tabii ki birçok yönden ilerleyen bir soruşturma var. İlk etapta intihar olabilme şüphesi üzerinde de duruldu. Daha sonra öldürülme sevk maddesi üzerinde duruldu. Birçok yönden araştırmalar devam ediyorken olay örgüsü üzerinden sabit olmayan beyanlarda bulunmak çok doğru olmayacaktır. Ama şu an aslolan şey, evet, bir kişinin öldürme sevk maddesi ile tutuklu olduğu ve birçok gözaltı olabileceğine dair düşüncemiz ve öngörülerimizin olduğudur. Aslında evet, az önce de söylediğimiz gibi bütünlükçü olarak söyleyebileceğimiz; silahın kendisinde çıktığı ve bunu saklayanın kendisi olduğunu zaten söyledi. Ama hani ölüme dair bir ikrarının olmadığını söylemek mümkün. Ayrıntılı kısımlar için daha sonrasında ortaya çıkabilecek başka delillerle beraber yorum yapmak ve bunu beyan etmek çok daha doğru olacaktır." şeklinde konuştu

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, gözaltı ve tutuklamalarla ilgili gelişmelerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmeye devam ettiği bildirildi. - MARDİN