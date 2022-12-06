Kızıltepe'de adliyesi önündeki kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kızıltepe'de adliyesi önündeki kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 ölü, 11 kişi yaralandı. Kızıltepe'de adliyesi önündeki kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 ölü, 11 kişi yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe adliye binası önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 12 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirkapı Mahalle Muhtarı Yusuf Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

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