Kızılırmak'ta kaybolan genç bulunamadı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verildi. Ekiplerin arama çalışmalarına yarın devam edeceği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kızılırmak'a giren Murat G. (31) bir süre sonra kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren 9 dalgıç, yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa ulaşılamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Ekipler arama çalışmalarını yarın sürdürecek. Öte yandan, Kızılırmak'ta kaybolan Murat G.'nin 3 gün sonra askere gideceği öğrenildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kızılırmak'ta kaybolan genç bulunamadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.