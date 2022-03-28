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Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak'ta erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Hamit A.'nın (26) cansız bedeniyle karşılaştı. Hamit A.'nın cenazesi ekiplerce sudan çıkartılırken, gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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