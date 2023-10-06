Kızılırmak Nehri Kenarında Ceset Bulunan Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Murat B'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Murat B'nin kardeşinin eşi Ş.B. gözaltına alındı. Ş.B, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılırmak Nehri kenarında cesedi bulunan Murat B'nin (33) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Murat B'nin kardeşinin eşi Ş.B. (22) gözaltına alındı.

Murat B. ile aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen Ş.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında 4 Ekim'de, otomobilin önünde yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Murat B. olduğu belirlenen kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.