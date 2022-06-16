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Kızılırmak'a giren şahıs kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a giren bir şahıs kayboldu, ekipler çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a giren bir şahıs kayboldu, ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kızılırmak'a giren Murat G. (31) kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren dalgıçlar şahsı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşına boğuldu. Murat G.'nin suya girdiği gören bir genç ise şahsı gördüklerini bir süre gözden kaybolduğunu söyledi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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