Kızılhaç Komitesi, Gazze'de 2 Çalışanını Kaybetti

Kızılhaç Komitesi, Gazze'de 2 Çalışanını Kaybetti
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. ICRC, bu olayın kabul edilemez sivil ölümlerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2 çalışanının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2 çalışanının İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentinde bulunan evlerine düzenlediği saldırıda öldüğünü açıkladı. "Hayatını kaybeden değerli meslektaşlarımız İbrahim Eid ve Ahmad Abu Hilal'in ölümünden dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" diyen ICRC, "Bu olay, Gazze'deki kabul edilemez sivil ölümlerin bir göstergesidir. ICRC, ateşkes çağrısını ve sivillerin (sağlık çalışanları, insani yardım personeli ve sivil savunma görevlileri dahil) korunması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha vurgular" ifadelerini kullandı.

ICRC, Eid'in kontaminasyon görevlisi, Hilal'ın ise Kızılhaç Sahra Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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