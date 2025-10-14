Haberler

Kızılhaç: Cenazelerin İadesi Büyük Zorluklar İçeriyor

Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi'ndeki enkazda bulunmasının büyük zorluklar doğuracağını belirtti. Cenazelerin iadesinin zaman alabileceği ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaması kapsamında dün 20 İsrailli esire karşı bin 968 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerden İsrail saldırılarında ölenlerin cenazelerinin de teslim edilmesi beklenirken, son duruma ilişkin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) açıklama yaptı. ICRC Sözcüsü Christian Cardon yaptığı açıklamada, İsrail'e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi'ndeki enkazda bulunmasının "çok büyük bir zorluk" olduğunu belirterek, cenazelerin iadesinin bu nedenle zaman alacağını aktardı. Açıklamada, "Bu, hayattaki insanların serbest bırakılmasından bile daha büyük bir zorluk. Bu gerçekten devasa bir sorun" ifadelerini kullandı. Sözcü Christian Cardon, cesetlerin bulunmasının günler veya haftalar sürebileceğini, hatta bazılarının asla bulunamayabileceğini de sözlerine ekledi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
