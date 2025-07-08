Kızıldeniz'deki Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Kızıldeniz'de Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yemen'deki Husiler tarafından Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisi Eternity C'ye düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Liberya bandıralı ve 21 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu gemiye dün Kızıldeniz'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumakla görevli Avrupa Birliği misyonu Aspides'ten bir yetkili, saldırıda en az 2 mürettebat üyesinin de yaralandığını belirtti. Denizcilik güvenliği kaynaklarına göre gemi, deniz dronları ve insanlı sürat teknelerinden fırlatılan roketatarlarla (RPG) saldırıya uğradı. Kaynaklara göre, gemi şu anda yan yatmış durumda sürükleniyor.

Eternity C'ye düzenlenen saldırıyla birlikte Haziran 2024'ten bu yana Kızıldeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden denizcilerin sayısı 8'e yükseldi. - SANA