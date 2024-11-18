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Kızıldeniz'de Füze Saldırısı: Geminin Mürettebatı Güvende

Kızıldeniz'de Füze Saldırısı: Geminin Mürettebatı Güvende
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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Yemen açıklarında bir geminin yakınına füze düştüğünü açıkladı. Başarısız saldırının ardından gemi rotasına devam etti.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) Kızıldeniz'den geçen bir geminin yakınına füze düştüğünü açıkladı. Başarısız saldırının ardından geminin rotasına devam ettiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları sürerken, Kızıldeniz'de bir şüpheli saldırı girişimi daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada Yemen'in Muha kentinin 46 km batısında seyreden bir geminin yakınına füze düştüğü bildirildi. Başarısız saldırının ardından geminin rotasına devam ettiği kaydedilirken, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Geminin adı ya da rotası hakkında detaylı bilgi verilmedi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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