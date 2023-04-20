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Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oluyor

Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oluyor

3. Sayfa Haberleri

Sivas Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar görenleri şaşırttı. Sivas Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası etraf adeta beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte sürücüler dikkatli seyretti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Sivas 3. Sayfa Haberler

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