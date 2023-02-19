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Kızılcahamam'da yangın paniği: Evler alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Kızılcahamam'da yangın paniği: Evler alevlere teslim oldu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

Kızılcahamam'da yangın paniği: Evler alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın diğer evlere sıçradı. Büyük çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 2 ahşap ev kullanılmaz hale geldi ve 3 katlı beton arma ev yangından etkilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılcahamam İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

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