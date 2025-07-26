Kızılcahamam'da Yangın: Evler Tehlikede

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden ötürü otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın devam ederken, ekiplerin yangının ormana sıçramaması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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