Kızılcahamam'da Yangın: Evler Tehlikede

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden ötürü otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın devam ederken, ekiplerin yangının ormana sıçramaması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ANKARA