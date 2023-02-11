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Kızılcahamam'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kızılcahamam'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir apartmanın 8. katında bulunan bir dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kızılcahamam'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir apartmanın 8. katında bulunan bir dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde bir binanın 8. katında bulunan Mustafa Arslan isimli vatandaşa ait olduğu belirtilen dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında bir okulda hizmetli olarak çalışan Mustafa Arslan yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Arslan Kızılcahamam Ankara 3. Sayfa Haberler

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