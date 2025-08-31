Kızılcahamam'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesinden Ankara istikametine gitmekte olan otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, kendini dışarı attı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında otomobilde patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu otomobil parçaları yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Kuru otların tutuşması ile ormanlık alanda da alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile ve ormanlık alana hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangın daha da büyümeden söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.