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Kızılcahamam'da Park Halindeki Otomobil Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kızılcahamam'da Park Halindeki Otomobil Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde park halindeki bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tüp kamyonetine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil tamamen yandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde alev alan otomobil küle döndü. Alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp kamyonetine sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü.

Olay, Kızılcahamam'da Metehan Apartmanı önünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilden alevler yükseldi. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaptığı sırada araçta patlamalar meydana geldi.

Yangın sırasında alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp aracına sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü. Alevlere müdahalenin ardından yanan otomobil söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri araç yangını ile ilgili araştırma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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