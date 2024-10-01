Kızılcahamam'da Park Halindeki Otomobil Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde alev alan otomobil küle döndü. Alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp kamyonetine sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü.

Olay, Kızılcahamam'da Metehan Apartmanı önünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilden alevler yükseldi. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaptığı sırada araçta patlamalar meydana geldi.

Yangın sırasında alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp aracına sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü. Alevlere müdahalenin ardından yanan otomobil söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri araç yangını ile ilgili araştırma başlattı. - ANKARA