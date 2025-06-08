Kızılcahamam'da Kene Sorunu Artıyor

Kızılcahamam'da Kene Sorunu Artıyor
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde mantar toplamaya çıkan bir vatandaş, üzerine yapışan 4 kene ile yetkililere seslenerek kene sorununa acil önlem alınmasını talep etti.

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde mantar toplamaya çıkan ve kıyafetlerine 4 tane kene yapışan vatandaş yetkililere seslenerek dert yandı.

Kızılcahamam'da ormanlık arazide mantar toplamaya çıkan vatandaşın üzerine 4 tane kene yapıştı. Yetkililere seslenerek kene sorununa çözüm bulunmasını isteyen vatandaş, "Bu sene felaket bir kene var. Tarım Orman Bakanlığı, Milli Parklar, acil önlem almalı. Her yer kene. Bu 4. kene üzerimden attığım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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