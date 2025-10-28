Haberler

Kızılcahamam'da Dolu Yağışı Sokakları Beyazaltı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Yağışlı hava koşullarının devam ettiği bildiriliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
