Kızılcahamam'da Dolu Yağışı Sokakları Beyazaltı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ANKARA