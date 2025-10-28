Kızılcahamam'da Dolu Yağışı Sokakları Beyazaltı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Yağışlı hava koşullarının devam ettiği bildiriliyor.
Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa