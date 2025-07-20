Kızılcahamam'da Atlı Polis Devriyesi İlgi Gördü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Atlı Polis Birliği huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Atlı polisler, vatandaşlardan yoğun ilgi topladı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kızılcahamam'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında görev almaya başladı. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacı ile devriye gezen atlı birlikler, kentin Soğuksu Milli Parkı içi, işlek cadde ve meydanlarında görev yaptı. Ekipler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa