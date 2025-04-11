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Kızılay Gönüllülerinden Polislere Sürpriz Kutlama

Kızılay Gönüllülerinden Polislere Sürpriz Kutlama
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Sivas'ta Kızılay gönüllüleri, 112 acil sağlık merkezine kaza ihbarında bulunarak çağırdıkları polislere sürpriz pasta ikram etti. Bu jest, Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ta Kızılay gönüllüleri, kaza ihbarı yaparak çağırdıkları polislere pastalı sürpriz yaparak, Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Şarkışla Kızılay Şubesi'nde görevli gönüllüler, 112 acil sağlık merkezini arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Trafik polisi istemeleri üzerine ise bölgeye ekip yönlendirildi. Kazaya müdahale etmeyi planlayan ekipler, ihbar edilen olay yerine vardıklarında ise sürprizle karşılaştı. Polisleri meşale ve Türk bayrağı karşılayan gönüllüler daha sonrasında polislere pasta ikram etti. Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladıkları polisler ise sürpriz nedeniyle teşekkür etti.

"Onlara teşekkür ediyoruz"

Kızılay Şarkışla Şube Müdürü Ahmet Turan Yılmaz polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Biz gönüllü arkadaşlarımız ile beraber polis haftası dolayısı ile polislerimize sürpriz yapmak istedik. Yanımıza gelerek bizleri çok mutlu ettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İhbara gelen bir polis ise, teşekkür ettiklerini belirterek, " Biz kaza ve araç yangını ihbarı için yola çıktık fakat bir sürpriz ile karşılaştık. Yaptıkları ince düşünceden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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