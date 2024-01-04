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Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı

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Şanlıurfa'da bir kız öğrenci, ders sırasında sınıftaki sandalyeye sıkıştırdığı bacağını itfaiye ekipleri sayesinde kurtardı. Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kız Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek öğrencinin bacağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kız öğrencinin ders sırasında sınıftaki sandalyeye sıkıştırdığı bacağını itfaiye çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde yaşandı. Ders gördüğü sırada bacağını sandalyenin demirlerinin arasına sıkıştıran kız öğrenci için itfaiye harekete geçti. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından kız öğrencinin bacağını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Kız öğrencinin herhangi bir sağlık sorununun ise oluşmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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