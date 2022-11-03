Kız öğrencilerin kavgasını alkışlayarak izlediler

Kızların tekmeli kavgasını izleyip, kayıt altın alan erkekler ise "helal olsun" deyip kızları alkışladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kız öğrenciler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı büyük bir heyecanla seyreden erkekler ise "helal olsun deyip, kızları alkışladı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında iki kız öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir birinin saçlarını yolan kız öğrenciler, yerlerde yuvarlandı. Bir birine öldüresiye vuran kız öğrencilerin birbirine girdiği anlarda ise olay yerinde bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine kavgayı ayırmak yerine olayı izledi. Bir süre bir birine saldıran kız öğrencilerin kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen erkekler, zaman zaman ise "helal olsun" diyerek, kızları alkışladı.

öfkeli kızlar ise daha sonra kavgayı bırakarak olay yerinden ayrıldı.