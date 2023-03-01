Kız öğrenciler, 14 yaşındaki kızı saçlarından tutup dövdü

Antalya'da 14 yaşındaki genç kıza saldıran bir grup kız öğrenci; genç kızı dövüp, darbettikleri anları videoya kaydederek sosyal medyada yayınladı. Genç kızı 3 aylıkken evlat edindiklerini belirten emekli gardiyan Cengiz Şahin, "Onu 5 çocuğumdan ayırmadığım gibi daha fazla özen gösterdik. Bunu yapanların peşini bırakmayacağız" dedi.

27 Şubat Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulundan çıkan 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki N.K., aynı okuldan bir grup kız öğrencinin saldırısına uğradı.

O ANLARI KAYDEDİP PAYLAŞTILAR

Kızlar bir taraftan N.K.'yi saçlarından tutup darbederken, arkadaşları da bu anları telefon kamerasıyla kayda aldı. Kayda alınan görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşıldı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından kendisine saldıranlarla aynı okulda okuyamayacağını, kendisine saldıranların cezalandırılmasını isteyen N.K., babası ve annesiyle birlikte Şelale Polis Karakoluna gelerek şikayette bulundu.

"ONLARIN ELİNDEN ZOR ALDILAR BENİ"

Arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını belirten N.K., "Durdukları yerde benimle 'Sen çok kötüsün, sen iğrençsin' gibi sözlerle benimle dalga geçiyorlar. Okuldan çıktığımda benim arkamdan gelip bana vurdular, tekme attılar, saçlarımdan çektiler. Elimi saçıma attığımda saçlarımın döküldüğünü gördüm. Bizi esnaf zorla ayırdı, onların elinden aldı beni. Hepsinden şikayetçiyim. Ben artık onlarla aynı okulda okumak istemiyorum. Beni darbettikleri anları kaydedip sosyal medyada paylaşmışlar, bütün okula yaymışlar" diye konuştu.

"HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK?"

N.K.'nin öz kızları olmadığını, annesi ve babasının bırakması nedeniyle 3 aylıkken alıp evlat edindiklerini belirten Cengiz Şahin, "Benim kızımı okuldan çıktıktan sonra yolda bir kız grubu çete olup dövmüşler. Benim kızım öz annesini hiç tanımadı. Benim 5 tane öz çocuğum var. Ben bu kızımı onlardan ayırmadığım gibi anne-baba özlemi yaşamasın diye daha fazla itina gösterdim. Ben buradan kızıma kıyanlara sesleniyorum, nasıl kıydınız bu kıza, hiç mi Allah korkunuz yok? 5 kişi bir çocuğu dövmeye utanmıyor musunuz? Ben buradan anne-babalara sesleniyorum; çocuğunuz nereye gidiyor, kimlerle beraber takip edin. Ben 25 yıllık gardiyanım. Ben o çocukların nasıl hapse düştüklerini görüyorum. İlgisizlikten ve sahipsizlikten. Her şey para vermeyle, 'Hadi koçum okula git' demeyle olmuyor. İyi düşünün; bu gelecek bizim, bu çocuklar bizim. Dün akşam olayı öğrendiğim andan beri benim gözüme uyku girmedi" şeklinde konuştu.