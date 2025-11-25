Kız Öğrenci Yurdunun 4. Katından Düşen Mizgin Ertekin Hayatını Kaybetti
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim gören 20 yaşındaki Mizgin Ertekin, kaldığı yurdun 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kız İstanbul'da gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim gören ve kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Yüksekovalı Mizgin Ertekin, İstanbul'da gözyaşları arasında defnedildi.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinden sonra genç kızın cenazesi İstanbul Hadımköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken taziyenin ise Yüksekova'nın Çukurca köyünde kabul edileceği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa