Kız meselesinden çıkan kavgada silahlar art arda patladı: 5 yaralı Iğdır'da iki grup çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Kız meselesinden çıkan kavgada silahlar art arda patladı: 5 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da iki grup çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada taraftar silah kullandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.