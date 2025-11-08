Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman D. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman D.'yi tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Osman D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Osman D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ