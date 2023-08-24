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Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 6 Tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez'in (25) kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürmek, Hasan Söylemez'i de yaralamak suçundan bugün adliyeye sevk edilen katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 TUTUKLAMA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez'in (25) kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürmek, Hasan Söylemez'i de yaralamak suçundan bugün adliyeye sevk edilen katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - 3. Sayfa

Pamukkale Denizli kavga Suç 3. Sayfa Haberler

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