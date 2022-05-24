Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kız meselesi tartışmasında bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan F.İ.B. yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Polis, 'kız meselesi yüzünden çıktığı' iddia edilen tartışmada bıçakla yaralama yapıp kaçan M.Ş.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title