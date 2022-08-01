Kız arkadaşını rahatsız ettiği şahsı kasığından vurarak ağır yaraladı - Haberler

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Kız arkadaşını rahatsız ettiği şahsı kasığından vurarak ağır yaraladı

Kız arkadaşını rahatsız ettiği şahsı kasığından vurarak ağır yaraladı Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı Adana'da kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahısla tartışan şahıs kasığından vurularak ağır yaralandı.

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Kız arkadaşını rahatsız ettiği şahsı kasığından vurarak ağır yaraladı

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahısla tartışan şahıs kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi 44002 Sokakta bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kılgı, Hüseyin Çiçek'in kız arkadaşını rahatsız edince uzaktan akraba olan Kılgı ve Çiçek arasında husumet başladı. Geçtiğimiz 21 Temmuz'da karşılaşan Orhan Kılgı, Hüseyin Çiçek arasında küfürleşme yaşandı. Çiçek'in arkadaşları Kemal Keleş ile Nami Yavçın'ın da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.

Hüseyin Çiçek, tabancayla Orhan Kılgı'ya ateş etti. Kılgı kasığından vurularak ağır yaralanırken şüpheliler olaydan sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç adam Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, yaptığı operasyonda 3 zanlıyı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı kullanan Hüseyin Çiçek, Orhan Kılgı'nın kız arkadaşını rahatsız ettiğini bu yüzden aralarında husumet bulunduğunu öldürmek amaçlı ateş etmediğini ileri sürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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